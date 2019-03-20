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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Подъемник мачтовый
    • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Привет, моя друзья. Вот такой собственно к вам у меня вопрос - занялся активно строительством и нужно приобрести хороший подъемник мачтовый. Дорого ли обойдется и где лучше его купить?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 16:34 «Ответить»
        Здравствуйте. Я так думаю, что точно не дешево, поскольку подъемник вообще сама по себе техника очень дорогая да еще если и качественный брать. Не знаю не знаю, замените чем нибудь
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 16:37 «Ответить»
          Мачтовый не особо дорогой, Опять же таки какой именно покупать - отечественный аналог в разы дешевле будет, чем импортные. Неплохие подъемники фирмы "Искра"
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 16:42 «Ответить»
            Здаро. А не проще ли тебе будет арендовать подъемник? Я конечно не на что не намекаю, вот только новый стоит раз в 10 дороже, чем аренда на несколько месяцев
            • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 16:50 «Ответить»
              Дорого не дорого - зависит от магазина, где брать будешь. Это же всем понятно. Есть ряд магазинчиков с техникой где скидки до 50 процентов бывают. Посмотри сам в интернете
              • New! GtreJoinH Cегодня в 17:01 «Ответить»
                Как строитель опытный скажу тебе, что подъемник мачтовый нужно выбирать тщательно и доверять покупку только проверенным магазинам, желательно что бы они специализировались на продаже такой продукции уже много лет. Конечно, таких магазинов подъемников очень много. Да и цены как правило не кусаются. Приобрести такой товар можете, к слову, и здесь http://stroitelnaya-lyulka.ru/pod-emniki-stroitelnye.html
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