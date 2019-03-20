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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Земельный налог
    • Сегодня! Pechkin Cегодня в 15:11 «Ответить»
      Слышал, что земельный налог может быть пересчитан в ту или иную сторону, какие есть для этого правила?
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