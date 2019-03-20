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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Препарат от паразитов
    • Сегодня! VladErshov Cегодня в 13:56 «Ответить»
      Кто сталкивался с наличием паразитов в организме? Подскажите как бороться с ними, какие препараты принимать?
      • Сегодня! Mashka Cегодня в 14:13 «Ответить»
        А какие паразиты у Вас? Их большое количество, Вы обращались за консультацией к врачу?
        • Сегодня! Molli Cегодня в 14:45 «Ответить»
          Для профилактики пью вермокс два раза в год.
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