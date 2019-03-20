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Ср., 20 марта 2019г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Защитные роллеты
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Тема:
Защитные роллеты
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New!
VladErshov
Cегодня в 13:09
«Ответить»
У кого в доме стоят защитные роллеты, как вам? Мы тоже хотим в загородный дом поставить, так как у нас особо и никакого ограждения и нет, старый забор.
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