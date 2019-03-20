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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Тема: Вас не смущает коррупция?
    • New! sprosst Cегодня в 12:58 «Ответить»
      Здравствуйте.

      Я в последнее время стал очень остро реагировать на все эти новости о коррупции, всех взяточников и так далее. Меня это просто выводит из себя. Не понимаю, как можно брать деньги и не думать о других людях. Вот к примеру статья http://www.0564.ua/news/1888279/v-krivom...iticeskih-celah это вопиющее правонарушение. И никому до него нет дела, по сути. А подобного рода каждый день появляются дела. Что делать?

      Я могу сказать от себя, если бы я был следователем, я бы сразу таких наглецов сажал. Но у меня нет таких полномочий. Я до сих пор не могу поверить что мы до такого докатились. Люди не думают друг о друге.

      А что вы думаете по этому поводу?

      Давайте обсудим если вам интересно и тоже волнуют такие ситуации.
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