Я в последнее время стал очень остро реагировать на все эти новости о коррупции, всех взяточников и так далее. Меня это просто выводит из себя. Не понимаю, как можно брать деньги и не думать о других людях. Вот к примеру статья http://www.0564.ua/news/1888279/v-krivom...iticeskih-celah это вопиющее правонарушение. И никому до него нет дела, по сути. А подобного рода каждый день появляются дела. Что делать?
Я могу сказать от себя, если бы я был следователем, я бы сразу таких наглецов сажал. Но у меня нет таких полномочий. Я до сих пор не могу поверить что мы до такого докатились. Люди не думают друг о друге.
А что вы думаете по этому поводу?
Давайте обсудим если вам интересно и тоже волнуют такие ситуации.