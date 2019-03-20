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    Ср., 20 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Бытовая химия
    • Сегодня! idacekem Cегодня в 09:11 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где выгоднее всего у нас в городе закупать бытовую химию оптом? Я в офисе материально ответственная, поэтому всеми закупками теперь придется заниматься мне, а я никогда с этим не сталкивалась раньше(
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 09:29 «Ответить»
        Мы в золушке все закупаем, там если покупка от 5 тысяч и выше, то скидки делают, а также доставка бесплатная до адреса. Вы на сайте у них посмотрите цены, так есть и розничные, и оптовые.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 09:39 «Ответить»
          Зачем закупать бытовую химию оптом в розничных магазинах, если есть специализированные вроде этого https://em-pack.ru/ximiya/ ? В любом случае в той же золушке идет большая накрутка, им невыгодно вам продавать товар по низкой стоимости. Так как покупать вы будете не для личного пользования, то вам и нужно искать поставщика с самыми низкими ценами, поэтому просматривайте несколько магазинов и выбирайте оптимальный вариант.
          • Сегодня! Kirpich Cегодня в 09:52 «Ответить»
            Зачем вам в офис столько бытовой химии? Покупайте ее по-немногу, так и не накладно будет, и можно купить в любом магазине, даже в супермаркете. Главное товарные чеки не забывайте брать, чтобы потом проблем с начальством не было.
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