Всем привет. Подскажите где выгоднее всего у нас в городе закупать бытовую химию оптом? Я в офисе материально ответственная, поэтому всеми закупками теперь придется заниматься мне, а я никогда с этим не сталкивалась раньше(
Зачем закупать бытовую химию оптом в розничных магазинах, если есть специализированные вроде этого https://em-pack.ru/ximiya/ ? В любом случае в той же золушке идет большая накрутка, им невыгодно вам продавать товар по низкой стоимости. Так как покупать вы будете не для личного пользования, то вам и нужно искать поставщика с самыми низкими ценами, поэтому просматривайте несколько магазинов и выбирайте оптимальный вариант.
Зачем вам в офис столько бытовой химии? Покупайте ее по-немногу, так и не накладно будет, и можно купить в любом магазине, даже в супермаркете. Главное товарные чеки не забывайте брать, чтобы потом проблем с начальством не было.