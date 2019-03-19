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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Кто был у визажиста?
    • New! авпавп Cегодня в 22:22 «Ответить»
      Подскажите кто бы у визажиста Катюша Юнгина (известная еще как tvoyazaya)?
      Подписана на неё в соц сетях давно но повода не было сходить к ней за красотой. Кто был у неё скажите как держаться макияж как прически?

      https://instagram.com/tvoyazaya

      https://vk.com/id26660805
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