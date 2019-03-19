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    Тема: Покупка оборудования VSAT в России
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 19:50 «Ответить»
      Нужны выгодные предложения на спутниковое оборудование и усилители сигнала для спутниковой связи.
      Собственно почитала мнение народа в интернете и вроде как покупать подобное оборудование народ рекомендует именно от бренда VSAT, вот мне и захотелось узнать где в России можно найти поставщика на такое оборудование?
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