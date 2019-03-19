Всем привет. Через три месяца у нас с мужем будет годовщина свадьбы, пять лет как мы в браке) Уже сейчас я начала задумываться над тем, как отпраздновать это событие. Расскажите как вы отмечали, в чем были одеты и может какие-то идеи интересные подкинете?
Отдых за границей-это конечно круто, но не всем по карману, а в нашем случае у меня еще и муж не выездной В итоге мы нашу годовщину решили отмечать на коттедже, который на сутки снимем. Позовем туда всех друзей, будет ведущий, кейтеринг и фотозона деревянная. Еще хочу себе купить кашемировое платье как на пятом фото https://freeage.shop/collection/platya . Мне кажется оно в жизни должно круто смотреться, особенно если мужу рубашку в тон найти.
Нужно отмечать так, чтобы вам было комфортно. Многие пары просто ходят на ужин в ресторан в день годовщины, проводят этот день вдвоем, без посторонних. Тут и от бюджета зависит, и от вашего эмоционального состояния, так что советовать точно нет смысла.