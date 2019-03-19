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    Вт., 19 марта 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Годовщина свадьбы
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 18:41 «Ответить»
      Всем привет. Через три месяца у нас с мужем будет годовщина свадьбы, пять лет как мы в браке) Уже сейчас я начала задумываться над тем, как отпраздновать это событие. Расскажите как вы отмечали, в чем были одеты и может какие-то идеи интересные подкинете?
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 18:52 «Ответить»
        Мы в Доминикану летали с супругой на годовщину, там жили в бунгало в 5-звездочном отеле. Ездили на экскурсии, сделали фотосессию на память, в общем классно время провели, совместив приятное с полезным
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 19:02 «Ответить»
          Отдых за границей-это конечно круто, но не всем по карману, а в нашем случае у меня еще и муж не выездной В итоге мы нашу годовщину решили отмечать на коттедже, который на сутки снимем. Позовем туда всех друзей, будет ведущий, кейтеринг и фотозона деревянная. Еще хочу себе купить кашемировое платье как на пятом фото https://freeage.shop/collection/platya . Мне кажется оно в жизни должно круто смотреться, особенно если мужу рубашку в тон найти.
          • Сегодня! idacekem Cегодня в 19:15 «Ответить»
            Нужно отмечать так, чтобы вам было комфортно. Многие пары просто ходят на ужин в ресторан в день годовщины, проводят этот день вдвоем, без посторонних. Тут и от бюджета зависит, и от вашего эмоционального состояния, так что советовать точно нет смысла.
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