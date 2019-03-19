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    Вт., 19 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: новости криптовалют
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 14:52 «Ответить»
      Всем привет друзья. Вообще в теме криптовалют я новичок - с недавного времени начал увлекаться майнингом и тд. Хочется побольше узнать о данной валюте, почитать о ней новости. Подскажите, где это можно сделать?
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 14:58 «Ответить»
        Привет. Ну если так, то купи себе специальных газет на финансовую тематику по криптовалютам и изучай, газеты куда удобнее читать и интереснее, чем в сети
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 15:02 «Ответить»
          А я вот тоже интересуюь всякими там битконами и прочим как вы. Если вам так уж нужно, то каждый день в новостях в интернете есть что то новое, в том же гугле узнайте
          • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 15:05 «Ответить»
            Вам очень повезло, поскольку изучаю данное явление и саму валюту с самого ее появления и скажу вам, что самый надежный портал новостей о ней это КРИПТОИНФО Cамое актуальное там
            • Сегодня! GtreJoinH Cегодня в 15:09 «Ответить»
              Не знаю как вы, но не доверяю всяким там интернетам и прочему. Только телевизор - на России 24 часто идет тема про биткоин и прочие криптовалюты и все достоверно
              • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 15:16 «Ответить»
                Насколько же актуальна эта тема, связанная с криптовалютой и ажиотажем, который развился вокруг нее, особенно в последнее время, не описать словами. Причем в сфере новостей она не уступает самым популярным, таким, как политика и так далее. Есть надежные источники новостей, где можно узнать всю правдивую информацию в данном направлении. Собственно, почитать новости рынка этой валюты, узнать курс и статистику вы можете здесь http://cryptobit.media/ru/
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