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    Вт., 19 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: СТОЙКА (опора)
    • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 14:21 «Ответить»
      Привет всем. У меня к вам следующий вопрос такого характера - занялся строительством и реконструкцией высоковольтных линий передач (ЛЭП). Для этого необходимо приобрести стойку ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ. Скажите, где можно купить и дорогая ли?
      • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 14:24 «Ответить»
        У меня к вам тоже тогда вопрос - занялиcь такой ответственной и нужной работой, не предусмотрев все нюансы и не закупив заранее стойки? Странно, очень, нужно заранее продумывать же наверное
        • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 14:27 «Ответить»
          Дорогая конечно, особенно если импортного производства. Просто дешевые наши брать смысла нету - не особо то они и надежные, скажу я вам по секрету! Удачи
          • Сегодня! GtreJoinH Cегодня в 14:30 «Ответить»
            Можете заказать, если допустим в городе не продается. Сходите по магазинам пройдитесь подобного плана, может у них на складах есть или закажите с интернета
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 14:33 «Ответить»
              Ничего страшного что не приобрели, еще не поздно, по собственному опыту могу рекомендовать вам в данной ситуации магазин опор "ЛЭП ТЕХНО" в городе Саратове
              • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 14:44 «Ответить»
                ДА и действительно - без таких опор такие работы просто невозможно, сам знаю по собственному опыту. А вот с приобретением все просто же , потому, что есть много надежных поставщиков таких опор. Важно еще выбрать хорошую модель. К примеру, оптимально в вашем случае будет приобрести опору св 95, цена низкая на нее. По приобретению такого товара можете обратиться и сюда http://20kv.ru/shop/opory-lep/zhelezobet...ya-lep-sv-95-3/
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