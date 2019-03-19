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    Вт., 19 марта 2019г.
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    Тема: Обучение
    • Сегодня! RitTa57 Cегодня в 13:42 «Ответить»
      Как в наше время можно самому выучиться?Везде нужно платить.
      • Сегодня! VladErshov Cегодня в 14:46 «Ответить»
        Я Вам вот что скажу, не тратьте время зря на то, что бы задабривать учителей, потому что все равно в итоге Ваши дети не получат те оценки, о которых мечтали. Сделайте умнее, закажите диплом с готовыми оценками, у них так можно и продолжайте дальше нормально жить а не переживать за детей.
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