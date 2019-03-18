Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 18 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 103 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Мебель на даче
    • Сегодня! kuka6 Cегодня в 13:34 «Ответить»
      Хочу восстановить мебель на даче. Кто что может посоветовать. Нанять кого-то или это можно самому сделать ? Там вроде ни чего сложного нет. Там стул переклеить надо, стол хотелось заново лаком вскрыть . На кухне кромку поменять . Или это не так и легко как мне кажется ?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      диплом7(1) Форум по интересамUmiKrow14.01.19 в 15:54Карен Cегодня в 16:51
      Книги10(1) Форум по интересамЦипленок04.10.18 в 20:23Карен Cегодня в 16:51
      Билеты2(1) Форум по интересамDragom03.03.19 в 23:06Карен Cегодня в 16:50
      Мультфильмы7(1) Детишки и их делишкиkiriwka27.11.17 в 02:24crotoffewan Cегодня в 16:40
      Взять кредит6(1) Банковский форумВелиника06.03.19 в 11:59milanka111 Cегодня в 16:40
      Поиск лекарств.1(1) Медицина и ЗдоровьеopsCегодня в 16:32ops Cегодня в 16:32
      Автомобильное масло9(1) АвтоФорумGivi13.12.18 в 10:21tascha56 Cегодня в 16:31
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода