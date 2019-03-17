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    Вс., 17 марта 2019г.
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    Тема: Новая работа
    • New! eva88 Cегодня в 20:48 «Ответить»
      Доброго времени суток! Фирма развалилась, меня сократили, сейчас в поисках работы. Предложений много, а вот достойных - единицы, хочу создать такое резюме, чтобы меня 100% взяли на работу. Это реально? Нашла вот даже один хороший сервис https://simpledoc.ru/resume/ Надеюсь, что грамотно составленное резюме мне поможет
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