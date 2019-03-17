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    Вс., 17 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Роликовые подшипники
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 19:12 «Ответить»
      Всем доброго времени суток, уважаемы друзья! У меня к вам вот такой вопрос - нужно приобрести несколько роликовых подшипников. Параметры - Наружный диаметр 68мм, Внутренний диаметр 40мм. Подскажите, где такие приобрести?
      • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 19:19 «Ответить»
        А какая разница вообще какие параметры? В любом промышленном магазине по подшипникам есть все размеры, если не в наличии, дак на складе точно. Уточните лучше на месте
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 19:22 «Ответить»
          А мне приходилось пару раз покупать подшипники для собственных нужд. Посмотрел я такой цены в магазине и перехотел - в итоге заказал с АлиЭкспресса. Вот так
          • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 19:28 «Ответить»
            Хорошая марка подшипников AllanzeX. Вообще по отзывам все нахваливают, так что берите их. Официальный сайт тоже есть. Даже и заказать может почему бы нет
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 19:32 «Ответить»
              Где такие приобрести? Эм ну магазинов много, все и не перечилсишь. Я покупал в ПодшипникПроМир. Город Москва улица Строителей 15. Узнавайте все строго у них
              • Сегодня! GtreJoinH Cегодня в 19:39 «Ответить»
                Что, в местных магазинах не смотрели? Да в принципе можно и на заказ - так даже удобнее и больше шансов выбрать качественную марку. Одними из самых лучших считаются подшипники ina, по соотношению цена качества. Кстати, таких параметров, как нужно вам, они всегда имеются. Приобрести подобные подшипники нужного вам размере можете через них http://podshipnikru.com/ina
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