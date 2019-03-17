Всем доброго времени суток, уважаемы друзья! У меня к вам вот такой вопрос - нужно приобрести несколько роликовых подшипников. Параметры - Наружный диаметр 68мм, Внутренний диаметр 40мм. Подскажите, где такие приобрести?
Что, в местных магазинах не смотрели? Да в принципе можно и на заказ - так даже удобнее и больше шансов выбрать качественную марку. Одними из самых лучших считаются подшипники ina, по соотношению цена качества. Кстати, таких параметров, как нужно вам, они всегда имеются. Приобрести подобные подшипники нужного вам размере можете через них http://podshipnikru.com/ina