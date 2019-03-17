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Вс., 17 марта 2019г.
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Форум: Политика и Власть
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Тема: Деятельность политиков
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Деятельность политиков
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New!
UproShenOchik
Cегодня в 18:04
«Ответить»
Всем доброго вечерочка, уважаемые форумчане. У меня вот к вам вопрос политической направленности - можете рассказать о каком - нибудь адекватном и честном политике? Очень нужно! Благодарю!
New!
SamuRaiX
Cегодня в 18:10
«Ответить»
Да как бы могу общаться на эту тему часами на пролет. Вот вам пример - Соловьев на России 1 со своим поединком. Еще никто шоу такого формата не делал до него
New!
GtyrGhj
Cегодня в 18:13
«Ответить»
Ну и вопрос вы задали конечно. Для начала бы хоть поинтересовались, а остались таковые вообще? Я за последние десять лет ни одного честного и не встретил!
New!
MarunFgtre
Cегодня в 18:16
«Ответить»
Это вам не за частным мнением по данному поводу нужно обращаться, не к форумчанам, а к специалистам. Смотрите больше телевизора и все поймете сами! Удачи вам
New!
GtreJoinH
Cегодня в 18:22
«Ответить»
Моя любимая тема, их очень много. Если из прошлого - Черчиль, Рузвельт, Ганди, Мартин Лютер Кинг, Отто фон Бисмарк и тд. Сейчас же их меньше, только правитель КНДР приходит на ум
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(5)
Политика и Власть
UproShenOchik
Cегодня в 18:04
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Cегодня в 18:22
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