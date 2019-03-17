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    Вс., 17 марта 2019г.
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    Тема: Перевозка мебели недорого.
    • New! bagirDEN Cегодня в 16:40 «Ответить»
      Возникла необходимость перевозки мебели в новый дом. Мебели много, новая и достаточно дорогая. Посоветуйте проверенную компанию, чтобы помогли не только перевезти мебель, но и разобрать ее, упаковать, погрузить. Основные требования - аккуратность, профессионализм и адекватные цены.
      • New! meliSERG Cегодня в 16:56 «Ответить»
        Недавно самому пришлось столкнуться с такой проблемой. По советам знакомых обратились за услугами в компанию «Фургон 24» http://xn--24-glc4bekuh.xn--p1ai/%D0%BF%...B5%D0%BB%D0%B8/ , не пожалели. Ребята помогли упаковать и погрузить мебель и все вещи. Перевезли все аккуратно и довольно быстро. Помогли очень. Рекомендую всем.
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