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    Вс., 17 марта 2019г.
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    Форум: Поздравления!
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    Тема: Как можно поздравить любимую?
    • New! Ger Cегодня в 10:28 «Ответить»
      Как можно поздравить любимую на расстоянии, подскажите? У нее скоро День Рождения, а я на работе в другом городе. Работу не брошу, так как просто уволят. Есть оригинальные идеи?
      • New! Letyashaya Cегодня в 10:34 «Ответить»
        Ну позвоните по телефону, можно даже по видео связи, поздравьте. А подарок подарите когда вернетесь из командировки. Как вам такой вариант? Я просто не вижу смысла мудрить, что-то выдумывать. Зачем?
        • New! MarinaB Cегодня в 10:39 «Ответить»
          Вот здесь вы можете заказать музыкальные поздравления с Днем Рождения https://1romantic.com/musicalnye-pozdravleniya/. Мне кажется это очень оригинальный вариант, вашей любимой понравится. А еще можно было бы заказать поздравление по радио, это тоже прикольная идея. Ну а подарок подарите по приезду домой. И ничего страшного, что с опозданием.
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