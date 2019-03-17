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    Вс., 17 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Бизнес вашей мечты
    • New! PiroGa Cегодня в 05:48 «Ответить»
      Всем привет. Если бы вы открывали бизнес с нуля, то какую нишу бы заняли? Я уже давно вынашиваю план открытия кафе-мороженого с большой детской игровой площадкой, так как у нас в городе нет ничего подобного. Сейчас уже начала бизнес-план составлять и искать инвесторов, надеюсь на следующий год все уже начнет функционировать.
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