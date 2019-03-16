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    Сб., 16 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: гидроизоляция плоской крыши
    • New! ScorpAYE Cегодня в 19:41 «Ответить»
      Привет всем друзья. Мне нужно произвести ремонт кровли на гараже и сделать там гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, как это сделать лучше или нанять работников?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 20:56 «Ответить»
        Ну в смысле как - покупаете значит жидкую резину или лучше рубероид, очищаете полностью крышу от всего мусора и тд, заделываете все большие дыры и на горячую садите
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:06 «Ответить»
          Тут тебе лучше обращаться за готовыми работами, нежели делать самому. Я как то вот хотел сам покрыть попробовал в итоге испортил всю крышу и было много проблем!
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