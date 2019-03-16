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Сб., 16 марта 2019г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: гидроизоляция плоской крыши
Форум:
Строительство и ремонт
Новая тема
Тема:
гидроизоляция плоской крыши
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New!
ScorpAYE
Cегодня в 19:41
«Ответить»
Привет всем друзья. Мне нужно произвести ремонт кровли на гараже и сделать там гидроизоляцию. Скажите пожалуйста, как это сделать лучше или нанять работников?
New!
MarunFgtre
Cегодня в 20:56
«Ответить»
Ну в смысле как - покупаете значит жидкую резину или лучше рубероид, очищаете полностью крышу от всего мусора и тд, заделываете все большие дыры и на горячую садите
New!
GtyrGhj
Cегодня в 21:06
«Ответить»
Тут тебе лучше обращаться за готовыми работами, нежели делать самому. Я как то вот хотел сам покрыть попробовал в итоге испортил всю крышу и было много проблем!
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Последнее сообщение
гидроизоляция плоской крыши
3
(3)
Строительство и ремонт
ScorpAYE
Cегодня в 19:41
GtyrGhj
Cегодня в 21:06
Вячеслав Кантор
3
(3)
Политика и Власть
ScorpAYE
Cегодня в 19:39
GtyrGhj
Cегодня в 21:02
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(1)
Технический прогресс, инновации
zubov
15.11.17 в 20:36
Katena788
Cегодня в 20:34
Каркасные дома
3
(1)
Строительство и ремонт
gany
05.03.19 в 18:20
kuka6
Cегодня в 20:14
Сахарный диабет
15
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eva88
01.02.19 в 14:41
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Aleksandr2019
Cегодня в 19:27
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