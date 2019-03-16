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    Сб., 16 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Кантор
    • New! ScorpAYE Cегодня в 19:39 «Ответить»
      Доброго вечера всем, форумчане. Подскажите пожалуйста, знакомы ли вы с таким политиком, как Вячеслав Кантор и его деятельность? Что о нем думаете в целом? Желательно поконкретнее о нем рассказать, хочу знать все
      • New! MarunFgtre Cегодня в 20:55 «Ответить»
        нет не знаком. Я вообще от политики далек, хотя иногда не прочь посмотреть различные эфиры там, дебаты и тд, но только в целях общего саморазвития и все
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:02 «Ответить»
          Дык естессно, а кто с ним не знаком то? Он же весьма известный украинский политик, часто в газетах про него пишут и так далее. А уж сколько разговоров ходит - не счесть
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