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    Сб., 16 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Ирригатор для полости рта
    • Сегодня! vorog50 Cегодня в 18:18 «Ответить»
      За гигиеной полости рта я стараюсь следить тщательно. В этом мне помогает специальный ирригатор https://revyline.ru с большим количеством функций. Так что и дома можно ухаживать за ротовой полостью на профессиональном уровне и не переплачивать огромных денег на чистку зубов в клиниках.
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