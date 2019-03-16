Доброго всем дня! Скажите, кто-нибудь из вас занимается активно спортом? Принимаете ли вы энергетики или аминокислоты? Обязательно ли употреблять спортивное питание и если да, то какое и где его купить? Я недавно стал посещать зал, поэтому и возникли эти вопросы.
Для тех, кто регулярно и активно занимается в зале, конечно, нужны спортивные добавки, чтобы восполнять утраченные во время спортивных нагрузок, питательные вещества. Но не думайте, что они свободно продаются в аптеках. Спортивное питание нужно искать в специальных отделах в спортмагазинах или в интернете, в специализированных магазинах https://activsports.ru/
Мне кажется, что если человек хорошо питается и в зале занимается в силу своих возможностей, то добавки ему не нужны, а если вы изматываете себя тренировками, тогда конечно, спортивное питание не помешает.
Занимаюсь в зале давно и постоянно, силовыми упражнениями, поэтому принимаю спортивное питание для суставов и поддержания здоровья сердца. А вы лучше с тренером своим посоветуйтесь. Он же знает ваши нагрузки и сможет подсказать, какие именно добавки вам нужны.