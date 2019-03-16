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    Сб., 16 марта 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Спортивное питание
    • Сегодня! Albertik Cегодня в 05:36 «Ответить»
      Доброго всем дня! Скажите, кто-нибудь из вас занимается активно спортом? Принимаете ли вы энергетики или аминокислоты? Обязательно ли употреблять спортивное питание и если да, то какое и где его купить? Я недавно стал посещать зал, поэтому и возникли эти вопросы.
      • Сегодня! Kozub Cегодня в 05:43 «Ответить»
        Для тех, кто регулярно и активно занимается в зале, конечно, нужны спортивные добавки, чтобы восполнять утраченные во время спортивных нагрузок, питательные вещества. Но не думайте, что они свободно продаются в аптеках. Спортивное питание нужно искать в специальных отделах в спортмагазинах или в интернете, в специализированных магазинах https://activsports.ru/
        • Сегодня! Sashulya Cегодня в 05:48 «Ответить»
          Мне кажется, что если человек хорошо питается и в зале занимается в силу своих возможностей, то добавки ему не нужны, а если вы изматываете себя тренировками, тогда конечно, спортивное питание не помешает.
          • Сегодня! Сlamour Cегодня в 05:52 «Ответить»
            Занимаюсь в зале давно и постоянно, силовыми упражнениями, поэтому принимаю спортивное питание для суставов и поддержания здоровья сердца. А вы лучше с тренером своим посоветуйтесь. Он же знает ваши нагрузки и сможет подсказать, какие именно добавки вам нужны.
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