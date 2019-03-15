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Тема: Саженцы
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New!
Maxim22
Cегодня в 19:07
«Ответить»
Посоветуйте где можно приобрести хорошие саженцы по разумным ценам? Буду крайне благодарен всем советам и рекомендациям.
New!
subor22
Cегодня в 19:55
«Ответить»
Мне саженцы Астры понравились
https://alleyann.ru/products/GroupPerenn...GroupAster.html
симпатичные и не особо прихотливые в уходе. Можете на сайте нечто подобное заказать, благо цены там вполне приятные.
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