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    Пт., 15 марта 2019г.
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    Тема: девушки пользуются услугами проституток?
    • New! Лексус Cегодня в 15:20 «Ответить»
      Очень часто обсуждаем с мужчинами девушек легкого поведения. Но от женщин подобного никогда не слышал. Они вообще вызывают мальчиков? Или даже девочек?
      • New! Наталья7 Cегодня в 15:21 «Ответить»
        Такие девушки http://prostitutki-izhevska.review/serv_...v-prezervative/ это чисто мужское развлечение. Ради интереса поинтересуйся у путан, вызывают ли их женщины. Мне кажется, можно узнать пару интересных историй.
        • New! Latinum Cегодня в 15:22 «Ответить»
          А я считаю, что женщинам это нужно меньше. Они ж хозяйственные, не хотят тратить деньга на подобное http://prostitutki-kaliningrada.party . Это мужчинам важнее всего удовлетворить свои потребности, у женщин немного другие заботы)
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