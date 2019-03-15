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Форум: Литературный форум
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Тема: Как отдохнуть моряку после дальнего плавания?
Форум:
Литературный форум
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Тема:
Как отдохнуть моряку после дальнего плавания?
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New!
Ange_lina
Cегодня в 15:16
«Ответить»
Почти год провел в открытом море. Хочется отдохнуть, нагуляться, найти себе развлечения. Что посоветуете вернувшемуся на сушу моряку?
New!
Serafima1
Cегодня в 15:17
«Ответить»
В первую очередь развлекаться с девушками
http://prostitutki-izhevska.review/serv_gruppovoy-seks/
. Скорее всего, в море большой дефицит женщин, поэтому ссылка тебе точно пригодится, моряк)
New!
Камина
Cегодня в 15:18
«Ответить»
Конечно же, посоветую чисто мужское развлечение:
http://prostitutki-kaliningrada.party
. Если долго был без женщины, скорее всего, сейчас у тебя мысли только об этом.
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Как отдохнуть моряку после дальнего плавания?
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Литературный форум
Ange_lina
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Камина
Cегодня в 15:18
Объясните: в чем отличие гейш от проституток?
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