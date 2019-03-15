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    Пт., 15 марта 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Долгожданный переезд
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 13:02 «Ответить»
      Уууу, как же я рада что мы с подругой наконец-то переехали в Москву. Большой город и полон возможностей, что может быт лучше?
      • Сегодня! TimofeiBloc Cегодня в 13:43 «Ответить»
        Это да, город просто супер если ты хочешь там развиваться и строить своё будущее, главное это четко понимать чего ты хочешь и как будешь этого добиваться. Вот моя подруга сразу нашла модельное агентство Москва и начала развивать себя в качестве модели и не зря, вот уже есть огромные показатели её результатов в качестве первых заказов на фотосесии с её инсты. Учится сейчас она тут https://iconic.school/ если кому интересно. Если тебя тоже заинтересует - напиши мне в личку, я тебе расскажу подробно что там да как происходит у неё)
        • New! Samara12 Cегодня в 14:15 «Ответить»
          Лучше чем Москва - это выбраться куда то в Европу. Там на самом деле не намного дороже жить чем в Москве. Хотя вот с модельным будущем согласен, это очень перспективно даже сейчас
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