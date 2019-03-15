Это да, город просто супер если ты хочешь там развиваться и строить своё будущее, главное это четко понимать чего ты хочешь и как будешь этого добиваться. Вот моя подруга сразу нашла модельное агентство Москва и начала развивать себя в качестве модели и не зря, вот уже есть огромные показатели её результатов в качестве первых заказов на фотосесии с её инсты. Учится сейчас она тут https://iconic.school/ если кому интересно. Если тебя тоже заинтересует - напиши мне в личку, я тебе расскажу подробно что там да как происходит у неё)