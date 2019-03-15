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    Пт., 15 марта 2019г.
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    Тема: Поздравление для любимой
    • Сегодня! VladErshov Cегодня в 11:03 «Ответить»
      Что делать, если своими словами не получается поздравить, а жена не любит тексты с интернета?
      • Сегодня! Karolina Cегодня в 11:15 «Ответить»
        Как раз для такого случая есть замечательный вариант, здесь http://www.ejin.ru/pozdravleniya/s-dnem-...mi-slovami.html есть поздравления своими словами с днем рождения. Она и не заметит, что слизано с интернета, и будет довольно приятно.
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