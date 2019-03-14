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    Чт., 14 марта 2019г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Домашний бизнес.
    • New! Zoro Cегодня в 18:21 «Ответить»
      Всем привет. Скажите, какие документы нужны для того что бы открыть небольшой бизнес на дому? Моя жена готовит вкусные торты и другую выпечку, вот мы и задумались, как бы сделать это бизнесом.
      • New! zelenuyslonik Cегодня в 18:24 «Ответить»
        Да на дому то особо и документов никаких то и не надо. Пусть печет себе торты, и продавайте втихаря. Зато налоги платить не надо будет.
        • New! Hakan Cегодня в 18:31 «Ответить»
          Ага, втихаря можно продавать, пока соседи не настучат, либо еще какие нибудь доброжелатели, что у вас на дому незаконная деятельность. Так такой штраф впаяют. Дороже обойдется чем налоги. Лучше, для этого дела открыть свой ИП, платить налоги и работать себе спокойно и безопасно. А еще вам потребуется справка с мед учреждения, и сертификат качества. Щас такой сертификат стало сделать на много проще. Можно прям онлайн заказать, на пример вот здесь https://sk-sertifikat.ru/
          • New! Valentinchch Cегодня в 18:37 «Ответить»
            Полностью с вами согласен. Лучше все по закону сделать, чем на штраф напороться. А еще для такого бизнеса желательно делать рекламу, что бы клиентов побольше было. А если делать все втихую, то рекламу запустить не получится.
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