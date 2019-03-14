Ага, втихаря можно продавать, пока соседи не настучат, либо еще какие нибудь доброжелатели, что у вас на дому незаконная деятельность. Так такой штраф впаяют. Дороже обойдется чем налоги. Лучше, для этого дела открыть свой ИП, платить налоги и работать себе спокойно и безопасно. А еще вам потребуется справка с мед учреждения, и сертификат качества. Щас такой сертификат стало сделать на много проще. Можно прям онлайн заказать, на пример вот здесь https://sk-sertifikat.ru/
Полностью с вами согласен. Лучше все по закону сделать, чем на штраф напороться. А еще для такого бизнеса желательно делать рекламу, что бы клиентов побольше было. А если делать все втихую, то рекламу запустить не получится.