Всем привет) Кто обрабатывает свои фотографии самостоятельно? Я сейчас ищу сервис или человека. с которым хотел бы сотрудничать на постоянной основе. Мне нужна профессиональная ретушь фото, кого можете порекомендовать?
MaKsS_, ранее Вы уже к кому-то обращались или сами обрабатывали фото? Обратитесь за помощью в "Студио Импресс", я сотрудничаю с данной студией почти год. Вот ссылка на их сайт https://studioimpress.ru/ здесь Вы сможете детально ознакомиться с их услугами, сроками выполнения и ценами. За качество работы не переживайте, здесь работает профессионалы своего дела, которые за кротчайшие сроки обработают фото любо сложности, не пожалеете.