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    Чт., 14 марта 2019г.
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    Форум: Фотоальбомы: Разное
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    Тема: Обработка фото
    • Сегодня! MaKsS_ Cегодня в 14:57 «Ответить»
      Всем привет) Кто обрабатывает свои фотографии самостоятельно? Я сейчас ищу сервис или человека. с которым хотел бы сотрудничать на постоянной основе. Мне нужна профессиональная ретушь фото, кого можете порекомендовать?
      • Сегодня! Mashka Cегодня в 15:31 «Ответить»
        Посмотрите в интернете, таких сервисов очень много. Вы из какого города?
        • Сегодня! Evgen1y_ Cегодня в 15:49 «Ответить»
          MaKsS_, ранее Вы уже к кому-то обращались или сами обрабатывали фото? Обратитесь за помощью в "Студио Импресс", я сотрудничаю с данной студией почти год. Вот ссылка на их сайт https://studioimpress.ru/ здесь Вы сможете детально ознакомиться с их услугами, сроками выполнения и ценами. За качество работы не переживайте, здесь работает профессионалы своего дела, которые за кротчайшие сроки обработают фото любо сложности, не пожалеете.
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