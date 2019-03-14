Идентификационный номер машины - Vehicle Identification Number(VIN), представляющий из семнадцати обозначений. составляет 3 основные фрагмента:



• единый индекс изготовителя WMI – 3-х значный символ, посредством которого посмотреть страну, родом откуда прибыл машина;

• описывающая VDS – сведения, представляющая автомашину, представляющаяся в 6-ти цифровых и знаковых символах – это информация о движке, кузове, типе;

• отличающая VIS – из 8 символов номер с дополняющей информацией об автомобиле – времени выпуска, координатах выпуска.



VIN номер пишут в технической документации и прикрепляют на верхней панели корпуса, где шанс поломки минимальный при дорожно-транспортном происшествии.





Идентификационный номер содержит нижеуказанные информацию:<ul>



• страна сборки;

• срок сборки;

• вид корпуса и агрегата;

• комплектация автомашины;

• характеристика машины;

• хроника автомобиля.



О чем рассказывает VIN код





Лицо, покупающий автомашину, может выяснить, не находится ли он в поиске, насколько истинны бумаги. Сделать это без труда, посмотрев в базу онлайн информации об VIN кодах. Всякий производитель берет для маркировки VIN код в особом стандарте, разработанном ISO в 1977 году.



Вебресурс на котором осуществляется [url=https:// www.vindecoderz.com]Расшифровка VIN номера автомобиля[/url] дает возможность клиенту определить реальность автомобиля и получить широкую сведения по любому коду VIN, выискать комплектующие и проверить историю автомашины. VIN код также предоставляет возможность человеку проверить рыночную стоимость только выпущенной или бывшего в употреблении автомобиля.



Преимущества онлайн-серивса идентификации автомобиля



Cверка идентификационного знака помогла многим гражданам избежать скупку ворованных автомобилей, а также увернуться от сомнительных ситуаций, когда у авто возможно несколько хозяев. Можно получить информацию об ограничениях на оформление, проделанном километраже, наличии аварий.



Характерные особенности онлайн-сервиса налицо:



• не следует ездить в конторы – в основном на поездки уходит много часов

• сведения высвечивается мгновенно после внесения в поиск VIN номера автомобиля

• предоставляется возможность найти справку из истории ремонтирования и технического обслуживания автосредства



Простая процедура идентификации очень сделает доступнее поиски данных о машине, предоставит возможность избежать неприятностей. И даже, если вы не обнаружили идентификационный номер машины в перечне, это рассказывает о обмане, к которому используют большинство нечистые на руку торговцы, изготавливая ненастоящие знаки с идентификационным знаком.