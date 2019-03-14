Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 14 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 71 посетитель
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Расшифровка VIN номера автомобиля
    • New! reddeadfds Вчера в 23:40 «Ответить»
      Идентификационный номер машины - Vehicle Identification Number(VIN), представляющий из семнадцати обозначений. составляет 3 основные фрагмента:

      • единый индекс изготовителя WMI – 3-х значный символ, посредством которого посмотреть страну, родом откуда прибыл машина;
      • описывающая VDS – сведения, представляющая автомашину, представляющаяся в 6-ти цифровых и знаковых символах – это информация о движке, кузове, типе;
      • отличающая VIS – из 8 символов номер с дополняющей информацией об автомобиле – времени выпуска, координатах выпуска.

      VIN номер пишут в технической документации и прикрепляют на верхней панели корпуса, где шанс поломки минимальный при дорожно-транспортном происшествии.


      Идентификационный номер содержит нижеуказанные информацию:<ul>

      • страна сборки;
      • срок сборки;
      • вид корпуса и агрегата;
      • комплектация автомашины;
      • характеристика машины;
      • хроника автомобиля.

      О чем рассказывает VIN код


      Лицо, покупающий автомашину, может выяснить, не находится ли он в поиске, насколько истинны бумаги. Сделать это без труда, посмотрев в базу онлайн информации об VIN кодах. Всякий производитель берет для маркировки VIN код в особом стандарте, разработанном ISO в 1977 году.

      Вебресурс на котором осуществляется [url=https://www.vindecoderz.com]Расшифровка VIN номера автомобиля[/url] дает возможность клиенту определить реальность автомобиля и получить широкую сведения по любому коду VIN, выискать комплектующие и проверить историю автомашины. VIN код также предоставляет возможность человеку проверить рыночную стоимость только выпущенной или бывшего в употреблении автомобиля.

      Преимущества онлайн-серивса идентификации автомобиля

      Cверка идентификационного знака помогла многим гражданам избежать скупку ворованных автомобилей, а также увернуться от сомнительных ситуаций, когда у авто возможно несколько хозяев. Можно получить информацию об ограничениях на оформление, проделанном километраже, наличии аварий.

      Характерные особенности онлайн-сервиса налицо:

      • не следует ездить в конторы – в основном на поездки уходит много часов
      • сведения высвечивается мгновенно после внесения в поиск VIN номера автомобиля
      • предоставляется возможность найти справку из истории ремонтирования и технического обслуживания автосредства

      Простая процедура идентификации очень сделает доступнее поиски данных о машине, предоставит возможность избежать неприятностей. И даже, если вы не обнаружили идентификационный номер машины в перечне, это рассказывает о обмане, к которому используют большинство нечистые на руку торговцы, изготавливая ненастоящие знаки с идентификационным знаком.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Расшифровка VIN номера автомобиля1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsВчера в 23:40reddeadfds Вчера в 23:40
      Бурение скважин10(2) Строительство и ремонтBoltik615.03.18 в 21:56nikolayseriy Вчера в 23:32
      Проекты домов.4Строительство и ремонтbiol10.03.19 в 17:27kliker Вчера в 23:21
      Авто в лизинг8Мужской форум - мужские темыМартов Дима02.06.18 в 15:57kayle313 Вчера в 23:07
      Баста – Сансара3Музыкальный форумBazhzenoff26.02.19 в 10:03zelenuyslonik Вчера в 23:04
      Подобрать музон15Музыкальный форумKlinton12.01.18 в 00:26Zoro Вчера в 22:56
      Клубная музыка 2019.4Музыкальный форумpolyanYUL28.02.19 в 16:54Zoro Вчера в 22:54
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода