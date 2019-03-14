Идентификационный номер машины - Vehicle Identification Number(VIN), представляющий из семнадцати обозначений. составляет 3 основные фрагмента:
• единый индекс изготовителя WMI – 3-х значный символ, посредством которого посмотреть страну, родом откуда прибыл машина;
• описывающая VDS – сведения, представляющая автомашину, представляющаяся в 6-ти цифровых и знаковых символах – это информация о движке, кузове, типе;
• отличающая VIS – из 8 символов номер с дополняющей информацией об автомобиле – времени выпуска, координатах выпуска.
VIN номер пишут в технической документации и прикрепляют на верхней панели корпуса, где шанс поломки минимальный при дорожно-транспортном происшествии.
Идентификационный номер содержит нижеуказанные информацию:<ul>
• страна сборки;
• срок сборки;
• вид корпуса и агрегата;
• комплектация автомашины;
• характеристика машины;
• хроника автомобиля.
О чем рассказывает VIN код
Лицо, покупающий автомашину, может выяснить, не находится ли он в поиске, насколько истинны бумаги. Сделать это без труда, посмотрев в базу онлайн информации об VIN кодах. Всякий производитель берет для маркировки VIN код в особом стандарте, разработанном ISO в 1977 году.
Вебресурс на котором осуществляется [url=https://www.vindecoderz.com]Расшифровка VIN номера автомобиля[/url] дает возможность клиенту определить реальность автомобиля и получить широкую сведения по любому коду VIN, выискать комплектующие и проверить историю автомашины. VIN код также предоставляет возможность человеку проверить рыночную стоимость только выпущенной или бывшего в употреблении автомобиля.
Преимущества онлайн-серивса идентификации автомобиля
Cверка идентификационного знака помогла многим гражданам избежать скупку ворованных автомобилей, а также увернуться от сомнительных ситуаций, когда у авто возможно несколько хозяев. Можно получить информацию об ограничениях на оформление, проделанном километраже, наличии аварий.
Характерные особенности онлайн-сервиса налицо:
• не следует ездить в конторы – в основном на поездки уходит много часов
• сведения высвечивается мгновенно после внесения в поиск VIN номера автомобиля
• предоставляется возможность найти справку из истории ремонтирования и технического обслуживания автосредства
Простая процедура идентификации очень сделает доступнее поиски данных о машине, предоставит возможность избежать неприятностей. И даже, если вы не обнаружили идентификационный номер машины в перечне, это рассказывает о обмане, к которому используют большинство нечистые на руку торговцы, изготавливая ненастоящие знаки с идентификационным знаком.