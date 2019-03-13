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    Ср., 13 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Запчасти к конвейеру
    • New! Артик Cегодня в 21:38 «Ответить»
      Друзья, есть старый ленточный конвейер, у которого появилась такая проблема как выход из строя роликов. Подскажите, можно их где-то найти или придётся покупать новый конвейер? Готовы сотрудничать с компанией в любом городе.
      • New! Korols Cегодня в 21:43 «Ответить»
        На Авито искали? Там можно посмотреть. Или ищите любого производителя конвейерного, транспортёрного грузоподъёмного оборудования и у них узнавайте.
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