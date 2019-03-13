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    Ср., 13 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: вакуумный цилиндр
    • New! ScorpAYE Cегодня в 21:17 «Ответить»
      Добрый вечер друзья - у меня следующий вопрос, мне для работы нужен вакуумный цилиндр, но нигде не мог найти такого оборудования. Скажите, дорогое ли оно и где можно приобрести?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 21:22 «Ответить»
        Дорогое, особенно если проиобретать, например не отечественное, а импортный аналог. Очень круглая сумма выйдет, если хотите сэкономить - будьте добры посмотреть на авито
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:33 «Ответить»
          Дорогое, естественно. А как вы хотели? Такое оборудование не может стоить дешево априори только если не б/у но не рекомендую вам брать б/у - велик шанс брака
          • New! MarunFgtre Cегодня в 21:37 «Ответить»
            Вакумные цилиндры продаются в любом промышленном магазине. Если же у вас в городе нет такого, можете тогда просто напросто зайти на АлиЭкспресс и поискать там
            • New! GtreJoinH Cегодня в 21:41 «Ответить»
              Приветствую вас, cамому доводилось покупать подобные цилиндры пару раз. Я лично делал это через магазин " Цилиндр Тех Макс' в городе Сочи. рекомендую и вам
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