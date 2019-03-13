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    Ср., 13 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Моше Кантор
    • New! UproShenOchik Cегодня в 20:21 «Ответить»
      Привет всем, друзья. У меня вопрос политического характера - скажите, наслышаны ли вы о такой политический фигуре, как Вячеслав Кантор. Если да, расскажите о нем конкретнее!
      • New! MarunFgtre Cегодня в 20:32 «Ответить»
        Нет не наслышан к сожалению и политикой увлекаюсь весьма посредственно, а казалось бы - надо. Но, вообще, думаю, что вы можете узнать о нем по телевизору
        • New! GtyrGhj Cегодня в 20:36 «Ответить»
          А кто вообще о нем не слышал? Есть еще такие что ли? Я удивлен. Просто он вроде как один из самых крупных благотворителей современности, а это уже много значит
          • New! SamuRaiX Cегодня в 20:40 «Ответить»
            Не наслышан. Странно, что вы задаете этот вопрос здесь, а не на политическом форуме. Если хотите узнать про этого Вячеслава почитайте его его соц сети - фейсбук, например
            • New! GtreJoinH Cегодня в 20:46 «Ответить»
              Ну да наслышан, правда не сильно. В основном из политических газет и то пишут о нем там редко - в заголовках в основном. Читайте больше Аргументы и Факты
              • New! ScorpAYE Cегодня в 20:54 «Ответить»
                Наслышаны о нем все, поскольку Вячеслав Моше Кантор все чаще и чаще проявляет себя, как самый честный и наиболее полезный общественный деятель и политик. ЗА таких политиков, честно говоря, не стыдно и хочется, что бы их было побольше. Впрочем, если вы заинтересованы его деятельностью, можете почитать о нем подробнее тут http://www.isrageo.com/tag/вячеслав-кантор/
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