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    Ср., 13 марта 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Нужна справка.
    • New! Valentinchch Cегодня в 20:11 «Ответить»
      Добрый вечер, друзья. Такой вопрос. Как долго по времени займет получение справки из ЕГРН? Мне просто она нужна будет к следующей недели, вот я и думаю, как бы ускорить этот процесс.
      • New! Zoro Cегодня в 20:15 «Ответить»
        Наверняка около недели это все и происходить. Обычно в организациях за справками стоят большие очередя, а потом еще и оплата в кассу. В общем не быстрый это процесс.
        • New! Hakan Cегодня в 20:19 «Ответить»
          Всем привет. Если вам такая справка нужна чисто для себя, то ни каких проблем не составит скачать ее из интернета. Можно зайти на сайт налоговой в личный кабинет и скачать.
          • New! zelenuyslonik Cегодня в 20:26 «Ответить»
            И вам здравствуйте. На счет очередей за справкой, честно, я сам их не могу терпеть. И времени много занимает. Вам если нужно побыстрей получить справку ЕГРН, то лучше закажите ее в интернете. На пример вот здесь делают такие справки https://egrnreestr.ru/ Стоит недорого, и реально можно сэкономить свое время.
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