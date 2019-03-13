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    Ср., 13 марта 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Строительстов дом
    • Сегодня! Maxim22 Cегодня в 17:36 «Ответить»
      Как сейчас без проблем построить дом? Готовый проект стоит использовать в этом плане?
      • Сегодня! subor22 Cегодня в 18:34 «Ответить»
        Очень милый проект каркасного домика http://novgorodbrusdoma.ru/karkasnye-dom...doy-5x4-karkas/ смотрится прекрасно и стоит не особо прямо дорого. Если вы захотите себе такой построить, то думаю точно останетесь довольны, я примерно такой строил, очень в жизни хорошо смотрится)
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 19:05 «Ответить»
          Лучше проектировщика нанять. Он в этом деле лучше разбирается.
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