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Ср., 13 марта 2019г.
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Форум: Мебель, интерьеры, дом
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Тема: Строительстов дом
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Сегодня!
Maxim22
Cегодня в 17:36
«Ответить»
Как сейчас без проблем построить дом? Готовый проект стоит использовать в этом плане?
Сегодня!
subor22
Cегодня в 18:34
«Ответить»
Очень милый проект каркасного домика
http://novgorodbrusdoma.ru/karkasnye-dom...doy-5x4-karkas/
смотрится прекрасно и стоит не особо прямо дорого. Если вы захотите себе такой построить, то думаю точно останетесь довольны, я примерно такой строил, очень в жизни хорошо смотрится)
Сегодня!
zelenuyslonik
Cегодня в 19:05
«Ответить»
Лучше проектировщика нанять. Он в этом деле лучше разбирается.
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