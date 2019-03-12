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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Железобетонные стойки (опоры) для ЛЭП
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 17:39 «Ответить»
      Добрый вечер, уважаемые форумчане. У меня к вам вот такой вопрос - занимаемся прокладкой и обустройством линий электропередач, нужна стойка железобетонная. Подскажите где такую приобрести?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 17:41 «Ответить»
        Привет привет. В строительных магазинах специального оборудования для ЛЭП. ТАм все есть, советую тебе посмотреть в интернете подробные адреса таких магазинов
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 17:44 «Ответить»
          И в чем проблема? Такие стойки даже на авито продают, кстати если будешь смотреть там, то могу по секрету сказать что и цены довольно низкие на стойки, отличный вариант
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 18:00 «Ответить»
            Здравствуйте. Я так же сталкивался с подобной ситуацией - закупал такие стойки в магазине "Дк ЕлектроПром МАш" Мне сделали так же скидку неплохую - своетую
            • Сегодня! GtreJoinH Cегодня в 18:12 «Ответить»
              Такие стойки редко где продаются, по крайней мере у себя в магазинах города точно не видел. Вывод - нужно через газеты искать объявления компаний и продаже стоек
              • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 18:19 «Ответить»
                Важным и очень хорошим делом занимаетесь. действительно, Железобетонные стойки (опоры) просто необходимы при таких работах, тут с вами соглашусь. К примеру, опоры св 110 себя зарекомендовали себя не плохо в этой сфере,советую их по опыту. Приобрести такой товар действительно не сложно, так как многие магазины продают их по доступным ценам. По приобретению стоек можете обратиться к ним http://20kv.ru/shop/opory-lep/zhelezobet...lep-sv-110-3-5/
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