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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Новости для юристов
    • Сегодня! Sofia123 Cегодня в 17:34 «Ответить»
      Подскажите где можно найти новости для юристов, а то я уже замучалась искать информацию о новых законах и тому подобное по разных сайтах и ресурсах.
      • Сегодня! Dogmarik Cегодня в 18:01 «Ответить»
        Я вас полностью понимаю, ведь сам работаю юристом и не со слухов знаю как важно быть постоянно в курсе свежих новостей. Читаю я все новости тут https://jurliga.ligazakon.net/news/ , у них есть самые свежие новости, законы и тому подобное.
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