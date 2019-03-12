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Наверняка, всякий, у кого имеется свой участок и там выращиваются овощные культуры, хотел бы собирать хорошие урожаи. Как это ни печально, по различным причинам, например, из-за погодных условий, достичь этого не представляется возможным.



В этой ситуации хозяин участка, зачастую, расстраивается. Однако делать этого не нужно, ведь есть простой выход – установить теплицу.





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Итак, теплицы под пленку купить в Украине – это означает обеспечить себя не просто приличным, но и ранним урожаем овощных культур. И сегодня мы хотим позвать всех, кто хочет вне зависимости от погодных условий хочет собирать большой урожай овощей, на ресурс Завода готовых теплиц.



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• теплица усиленная;

• прямоугольные теплицы из поликарбоната;

• теплица разборная под пленку;

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