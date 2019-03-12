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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Кто может подсказать?
    • Ruslana7310 Вчера в 23:45 «Ответить»
      Вот если я хочу поменять свой айпи адрес,или вообще скрыть его. Как мне это сделать?
      • Сегодня! Diman007 Cегодня в 00:38 «Ответить»
        Есть много программ, например прокси сервер, один из вариантов
        • Сегодня! Rozochka Cегодня в 00:49 «Ответить»
          Сейчас спрятать свой IP можно с помощью proxy сервера https://proxy.am/ru/ я эти прокси для анонимного сёрфинга использую. Совсем спрятать наверное не получиться , подменить можно с использованием прокси серверов. На сайте есть пакеты, можно выбрать, час бесплатно дают протестировать. Ну и настройки за одно наладить под себя
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