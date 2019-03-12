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Тема: Термполавкий клей
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Привет всем, по роду работы приходится часто склеивать различные поверхности и вещи, сейчас мне нужно приобрести хороший термоплавкий клей. Подскажите где его приобрести и дорогой ли он?
Дорогой, такой клей вообще один из самых дорогих видов клея и продается он крайне редко. Не знаю, найдете ли вы его в магазинах или нет. Это навряд ли
Таким клеем сам периодически пользуюсь. Мне нравится французской марки LaFroditBer. Стоит он относительно не дорого зато клеить на ура любую вещь! Советую его
Дорогой не дорогой, зависит от того отечественный или же импортный. Импортный брать нет смысла - понты да и только. Наш стоит дешевле а клеит так же абсолютно
ЗАчем он вам, что простым обойтись нельзя? Но дело то конечно хозяйское, сами думайте. Только вы такой клей не найдете нигде, максимум доставка с Китая -а это ждать месяц
Приобретать клей данного типа лучше всего будет через проверенные компании, которые много лет занимаются поставками и продажей подобной продукции. К счастью, таких компаний довольно много. Лучшим термоплавким клеем считается клей на основе синтетического каучука, проверено на опыте многих пользователей. Так же данный клей удобнее будет приобрести, оформив на заказ. Для оформления заказа на этот товар вы можете обратиться, например, к ним
http://termo-kley.ru/termokley-s-ostatochnoi-lipkostiu