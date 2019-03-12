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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Термполавкий клей
    • SamuRaiX Вчера в 21:21 «Ответить»
      Привет всем, по роду работы приходится часто склеивать различные поверхности и вещи, сейчас мне нужно приобрести хороший термоплавкий клей. Подскажите где его приобрести и дорогой ли он?
      • GtyrGhj Вчера в 21:25 «Ответить»
        Дорогой, такой клей вообще один из самых дорогих видов клея и продается он крайне редко. Не знаю, найдете ли вы его в магазинах или нет. Это навряд ли
        • MarunFgtre Вчера в 21:28 «Ответить»
          Таким клеем сам периодически пользуюсь. Мне нравится французской марки LaFroditBer. Стоит он относительно не дорого зато клеить на ура любую вещь! Советую его
          • GtreJoinH Вчера в 21:32 «Ответить»
            Дорогой не дорогой, зависит от того отечественный или же импортный. Импортный брать нет смысла - понты да и только. Наш стоит дешевле а клеит так же абсолютно
            • UproShenOchik Вчера в 21:36 «Ответить»
              ЗАчем он вам, что простым обойтись нельзя? Но дело то конечно хозяйское, сами думайте. Только вы такой клей не найдете нигде, максимум доставка с Китая -а это ждать месяц
              • ScorpAYE Вчера в 21:51 «Ответить»
                Приобретать клей данного типа лучше всего будет через проверенные компании, которые много лет занимаются поставками и продажей подобной продукции. К счастью, таких компаний довольно много. Лучшим термоплавким клеем считается клей на основе синтетического каучука, проверено на опыте многих пользователей. Так же данный клей удобнее будет приобрести, оформив на заказ. Для оформления заказа на этот товар вы можете обратиться, например, к ним http://termo-kley.ru/termokley-s-ostatochnoi-lipkostiu
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