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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Роликовые подшипники
    • SamuRaiX Вчера в 21:17 «Ответить»
      Привет всем, друзья. Возникла необходимость приобрести несколько роликовых подшипников для работ, но не знаю где их можно купить и дорогие ли они, а так же какие лучше. Кто разбирается, подскажите?
      • GtyrGhj Вчера в 21:24 «Ответить»
        Кхм, роликовые подшипники в простых магазинах редко встречаются - только если вам на заказа смотреть в интернет -магазинах или же со склада заказывать. Не знаю, сложно
        • MarunFgtre Вчера в 21:27 «Ответить»
          ДАк в чем проблема - сходите в любой промышленный магазин да сами узнайте. Если ответ будет отрицательный, тогда можете поискать на Али Экспрессе, чего там только нет
          • GtreJoinH Вчера в 21:31 «Ответить»
            Ничего хитрого нет - закажите в том же магазине "Подшипник Плюс". Довольно хороший магазин - есть все подшипники, котороые только есть и цены очень радуют - сущие копейки
            • UproShenOchik Вчера в 21:35 «Ответить»
              лучше брать не российские, а Американские фирмы AirBoshSims. Просто идеальные подшипники во всех смыслах этого слова - не к чему придраться по качеству, рекомендую
              • ScorpAYE Вчера в 21:46 «Ответить»
                Не такие уж они и дорогие, хоят конечно будет зависеть от конкретной компании, где вы будете приобретать. Отличными подшипниками данного типа считаются именно подшипники ina, поскольку обладают низкой ценой и оптимальным качеством. Данный товар можно приобрести на заказ с доставкой. Согласитесь, это будет довольно удобно. Непосредственно же для оформления заказа не данные подшипники вы можете обратиться к ним http://podshipnikru.com/ina
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