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    Вт., 12 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: рожь озимая
    • SamuRaiX Вчера в 21:13 «Ответить»
      Доброго всем вечера, уважаемые форумчане. Мне нужно закупить рожь озимую хорошего качества. К сожалению, не знаю где ее приобрести и в какую она цену? Подскажите?
      • GtyrGhj Вчера в 21:23 «Ответить»
        Ну да подскажем. Почему нет, мил человек, рожь покупать лучше у фермеров частников - и цены ниже и качество выше. Попробуйте связаться с ними поискав в интернете их координаты
        • MarunFgtre Вчера в 21:26 «Ответить»
          Жена у меня рожь закупала не так давно. Она через авито нашла продавца женщину, та очень дешево продает такие культуры, практически даром. Вот ее телефон 89675431290
          • GtreJoinH Вчера в 21:30 «Ответить»
            Здравствуйте. не пробовали смотреть в сети магазинов "АгроПром Свет"? Самый известный магазин по продаже различных культур подобного типа - есть своя доставка
            • UproShenOchik Вчера в 21:34 «Ответить»
              Цена разная на нее, сами понимаете. Сейчас кто сколько хочет столько и гнет будь то цены на рожь или вообще на любой товар. Поищите пожалуйста объявления в газетах о продаже такого продукта
              • ScorpAYE Вчера в 21:40 «Ответить»
                Ничего не к сожалению, вы и не обязаны всего знать. С удовольствием вам подскажу. Суть в том, что рожь купить можно по достаточно выгодным ценам, при том она будет очень хорошего качества. Многие агрокомпании занимаются продажей именно такой продукции. Непосредственно, обратиться по приобретению этой культуры вы можете к ним http://moskorma.ru/semena/zernovye/rozh-ozimaya/
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