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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Теплица
    • Alexan Вчера в 21:29 «Ответить»
      Нам родители в прошлом году отдали свою квартиру в Нижнем Новгороде, а сами переехали за город, и теперь живут в частном доме. Они оба на пенсии, из занятий теперь только хозяйство и огород. Мать просит построить ей теплицу, хочет в ней что-то выращивать. Подскажите, с какого материала лучше делать? А может вообще, лучше купить готовую?
      • Marker Вчера в 21:33 «Ответить»
        В идеале, конечно лучше купить готовую, но она Вам влетит в копеечку. Но можно и самостоятельно построить, используя дешевые материалы или даже часть хлама, который можно найти в любом дворе. К примеру, различные брусы, трубы и полиэтилен.
        • Borisich Вчера в 21:38 «Ответить»
          Проще заказать готовую теплицу из поликарбоната http://krupnov-nn.ru/katalog/tepliczyi. В последние годы, это самый популярный материал. Он идеально сохраняет тепло и защищает растения от ультрафиолетового излучения, а также у него продолжительный срок эксплуатации. К тому же можно заказать теплицу, практически любой формы, размера и комплектации.
          • Satir Вчера в 21:44 «Ответить»
            Теплицы из поликарбоната конечно супер, но не каждый готов выложить за нее столько денег. Действительно, если есть желание и время, можно соорудить ее и самостоятельно. Тем более в интернете есть масса примеров, из чего ее построить. Я вот, к примеру, себе сделал из профиля для гипсокартона и пленки.
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