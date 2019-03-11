Нам родители в прошлом году отдали свою квартиру в Нижнем Новгороде, а сами переехали за город, и теперь живут в частном доме. Они оба на пенсии, из занятий теперь только хозяйство и огород. Мать просит построить ей теплицу, хочет в ней что-то выращивать. Подскажите, с какого материала лучше делать? А может вообще, лучше купить готовую?
В идеале, конечно лучше купить готовую, но она Вам влетит в копеечку. Но можно и самостоятельно построить, используя дешевые материалы или даже часть хлама, который можно найти в любом дворе. К примеру, различные брусы, трубы и полиэтилен.
Проще заказать готовую теплицу из поликарбоната http://krupnov-nn.ru/katalog/tepliczyi. В последние годы, это самый популярный материал. Он идеально сохраняет тепло и защищает растения от ультрафиолетового излучения, а также у него продолжительный срок эксплуатации. К тому же можно заказать теплицу, практически любой формы, размера и комплектации.
Теплицы из поликарбоната конечно супер, но не каждый готов выложить за нее столько денег. Действительно, если есть желание и время, можно соорудить ее и самостоятельно. Тем более в интернете есть масса примеров, из чего ее построить. Я вот, к примеру, себе сделал из профиля для гипсокартона и пленки.