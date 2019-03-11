Считаю, что сейчас чтобы сэкономить время, проще заказывать все в интернете. Это очень удобный вариант и все быстро по ценам можно сравнить с другими предложениями. Нашла недавно, муж попросил ему найти хорошие джинсы и я вот нашла недорогой интернет магазин по одежде, называется For Men - рубашки мужские украина https://for-men.ua/category/odezhda/rubashka, теперь он у них постоянно заказывает себе вещи. Товар приходит быстро, цены хорошие, качество товара высокое. Рекомендую. [IMG]http://dl4.joxi.net/drive/2019/03/07/002...91d9f.png[/IMG]