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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Муфты для соединения арматуры
    • ScorpAYE Вчера в 18:11 «Ответить»
      Всем привет. Недавно закупил арматуру для строительства и мне нужны муфты для ее соединения. Подскажите, существуют ли такие, где можно закупить и дорого ли стоит?
      • MarunFgtre Вчера в 18:22 «Ответить»
        Навряд ли существуют. Арматуру нужно сразу же по размеру закупать, мой друг. Вы не знали об этом? Ну теперь точно знаете. Просто, о таких вещах, заранее думать нужно
        • SamuRaiX Вчера в 18:28 «Ответить»
          Привет привет. ДА конечно есть такие муфты, cтоят они копейки. Могу рекомендовать магазин промышленный, где они продаются, называется " Муфта Про" ТАм брал
          • GtyrGhj Вчера в 18:31 «Ответить»
            Вещь довольно редкая, вряд ли вам удастся найти в простом магазине. Только если вы не поленитесь и поищите на Авито или же Юле - только там можно найти такую продукцию
            • GtreJoinH Вчера в 18:34 «Ответить»
              Интересный вы человек конечно, муфты то конечно продаются, только нужно было сразу закупать вместе, иначе могут не подойти. Мой совет - измерьте все габариты и поспрашивайте в интернет магазинах арматуры
              • UproShenOchik Вчера в 18:53 «Ответить»
                Муфты для соединения арматуры - очень важная и необходимая вещь, согласен с вами. Данный товар можно приобрести без каких либо проблем, поскольку множество компаний занимаются продажей муфт подобного плана. По поводу цен - они достаточно низкие, сможете сэкономить. Есть возможность оформить такой товар на заказ, будет удобнее. Для оформления заказа можете обратиться, например, к ним http://euroterm.ru/index.php/products/mo...initelnie-mufti
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