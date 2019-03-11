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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Моше Кантор
    • ScorpAYE Вчера в 18:07 «Ответить»
      Доброго всем времени суток, меня интересует следующий вопрос - я недавно совсем начал увлекаться политикой и хочу узнать побольше о таком политическом деятеле, как Вячеслав Кантор, а так же, как вы к нему относитесь? Спасибо
      • MarunFgtre Вчера в 18:21 «Ответить»
        Привет. Не слышал о таком, к великому твоему сожалению. Вообще, если хочешь узнать про политика - читай Википедию. Там про каждую личность более чем подробно описано
        • SamuRaiX Вчера в 18:27 «Ответить»
          Да, его знают многие, попытаюсь рассказать. Видный Украинский политик и филантроп, пацифист по своей натуре, что еще знать хотите? Отношусь к нему положительно
          • GtyrGhj Вчера в 18:30 «Ответить»
            Слышали про него все, особенно кто политикой увлекается. Личность довольно положительная, каждый может в нем найти что то хорошее, я уверен. У него есть свой сайт официальный
            • GtreJoinH Вчера в 18:33 «Ответить»
              Нет, не знаю я такого, вернее видел всего пару раз по телику и то мельком и смотрел не внимательно.Показывали по федеральному каналу Россия 1 - смотрите его, что бы узнать
              • UproShenOchik Вчера в 18:48 «Ответить»
                Откровенно говоря, удивлен, что вы не знаете подробно о такой известной и однозначно положительной личности. Вячеслав Моше Кантор стабильно занимается благотворительной деятельностью, спонсируя множеств важных проектов, борется с антисемитизмом и другими негативными явлениями в нашем обществе. Если есть желания узнать о нем поподробнее, можете посмотреть его официальный канал на Ютубе здесь http://www.youtube.com/channel/UCyNuOK7VwaQT9W44o-u9NUA
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