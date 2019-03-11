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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: закупка зерна
    • ScorpAYE Вчера в 18:05 «Ответить»
      Доброго всем вечера. Я являюсь фермером с огромным стажем и хочу начать продавать зерна различных культур (овес, пшеница,рожь) Скажите, есть ли те, кто их закупают и к кому обратиться по сотрудничеству?
      • MarunFgtre Вчера в 18:19 «Ответить»
        Привет. Не думаю, что кто то этим занимается или же во всяком случае дорого вы точно такой товар не продадите. Дальше думайте сами - стоит ли оно того вообще
        • SamuRaiX Вчера в 18:24 «Ответить»
          ДА есть такие закупщики, у меня жена каждый весенний сезон продает семена трав и культур на приличную сумму. Могу вам дать координаты скупщика телефон 83654365431
          • GtyrGhj Вчера в 18:29 «Ответить»
            А как вы думаете, это вообще хорошая идея? Прост ов малых масштабах продавать явно не выгодно, а в больших себя это не оправдает по затраченным силам. Подумайте
            • GtreJoinH Вчера в 18:32 «Ответить»
              Ну дак хорошо вы придумали - на это можно не плохо подняться. Главное знать, кому продавать, лучше всего в агрокомпании , быть посредником так называемым!
              • UproShenOchik Вчера в 18:39 «Ответить»
                На самом деле, такой вещью, как закупка зерна, занимаются многие проверенные и адекватные компании, поэтому реализовать данную идею будет довольно легко. Кстати, многие из компаний, закупаю такие семена по довольно высоким ценам - это будет очень выгодно и прибыльно для вас. По сотрудничеству в данном вопросе вы можете обратиться к ним http://mosagrogroup.ru/pokupka-semyan/
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