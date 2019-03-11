В первую очередь следует исходить из предпочтений девочки. Раздумывая над темой, что подарить ребёнку в день рождения, не забывайте своих обещаний. Может вы обещали девочке новую куклу или игрушечную плиту. Дети хорошо помнят обещания. А в целом индустрия детских игрушек на сегодняшний день позволяет выбрать все, что душе угодно. Это могут быть развивающие игрушки - пазлы, головоломки, растущие животные,... игрушечные копии предметов повседневной жизни - стиральные машины, коляски, кроватки, ..детская косметика и бижутерия,... Но все же, чтобы порадовать ребенка не всегда достаточно принести материальный подарок, ведь дети тоже хотят общения и внимания. Иногда отличной альтернативой может стать совместный поход:в зоопарк или цирк;в кино или кукольный театр;в парк, на карусели или водные аттракционы…Праздник в подарок способен принести и взрослому, и ребенку массу эмоций, которые часто запоминаются намного лучше, чем подаренная игрушка или сладость. https://