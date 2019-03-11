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    Пн., 11 марта 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Политики
    • UproShenOchik Позавчера в 17:58 «Ответить»
      Всем доброго вечера, у меня следующий вопрос. Я недавно стал увлекаться политикой и хочу узнать, остались ли адекватные и честные политики в наши дни? Если да, расскажите о них
      • SamuRaiX Позавчера в 18:02 «Ответить»
        Странный вопрос. В том смысле, что все уже давно знаю ответ на него - у нас конечно же его нет. В противном случае мы бы не жили так бедно и плохо. Хотя есть и хуже
        • GtyrGhj Позавчера в 18:05 «Ответить»
          А мне нравятся такие вопросы и что идет оживленная беседа. Хотя все на самом деле гораздо хуже, чем мы думаем. Адекватных политиков уже не осталось. И это плохо
          • MarunFgtre Позавчера в 18:09 «Ответить»
            Здравствуйте, друзья. Я бы не стал сгущать краски и отвечу так - в каждом государстве есть как положительные, так и отрицательные деятели у власти. Это мое мнение
            • GtreJoinH Позавчера в 18:11 «Ответить»
              Остались конечно, но смотря где. Могу привести в пример Украину - там есть Дмитрий Гордон и Алексей Платошкин, люди, не потерявшие свою честь и отстаивающие интересы государства
              • ScorpAYE Позавчера в 18:47 «Ответить»
                Естественно остались, это же очевидно, Как пример, собственно, имеет смысл привести общественного и политического деятеля - Вячеслава Моше Кантора. Его деятельность заслуживает огромного уважения и внимания. К примеру, он является крупнейшим благотворителем. Если хотите узнать подробнее, есть возможность почитать новости из его жизни здесь http://vmkantor.livejournal.com/
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